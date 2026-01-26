La Duchessa è tornata nel suo habitat il cinema ma stavolta con un segreto che riguarda la sua infanzia e la piccola Lilibet

La Duchessa torna sul grande schermo, portando con sé un segreto legato alla sua infanzia e alla piccola Lilibet. Al Sundance Film Festival si incontrano storie autentiche e approfondite, lontano da superficialità e spettacoli. Un'occasione per scoprire un volto più intimo e sincero di una figura pubblica, in un contesto dedicato al cinema di qualità.

A l Sundance Film Festival si va per essere presi sul serio, possibilmente imbacuccati in strati di lana e piumini. Lo sanno bene Meghan Markle e il principe Harry, che hanno scelto il festival del compianto Robert Redford per lanciare la loro sfida più personale: il documentario Cookie Queens. Business, certo. Ma anche un tassello della loro nuova identità americana, lontano dai protocolli di corte e in cerca della propria dimensione nel mondo dell'intrattenimento. In cerca di riscatto personale dopo due stagioni non proprio esaltanti dello show With Love, Meghan su Netflix.

