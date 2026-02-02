Meghan Markle e il flop su Netflix | il lifestyle della Duchessa manca di originalità

Meghan Markle si è lanciata con un nuovo progetto su Netflix, ma il suo tentativo di reinventarsi come guru di cucina, stile e buone maniere non ha preso il volo. Il suo lifestyle, che doveva distinguersi nel mercato affollato, è risultato piatto e privo di quell’originalità che si aspettava. La Duchessa ha incontrato critiche e delusioni, e il suo show sembra aver fallito nel catturare l’attenzione del pubblico come sperava.

Il lifestyle è un terreno affollato e spietato. Lo ha scoperto anche Meghan Markle, che con il suo progetto Netflix With Love, Meghan ha provato a reinventarsi guru di cucina, stile e buone maniere contemporanee. Il risultato? Numeri poco brillanti, entusiasmo evaporato in fretta e una “mancanza di originalità” che la colloca sul ciglio di un precipizio. La domanda viene spontanea: era davvero questa la strada giusta per la Duchessa di Sussex? Forse no. Meghan Markle, i numeri Netflix frenano l’entusiasmo. Quando Netflix ha diffuso i dati di visione della seconda metà del 2025, per Meghan Markle è arrivata una doccia fredda. 🔗 Leggi su Dilei.it

