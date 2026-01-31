dipendente licenziata per un detersivo da meno di tre euro non pagato un altro caso pam finisce in tribunale

Una donna di 50 anni, dopo 30 anni di lavoro, è stata licenziata perché non ha pagato un detersivo da 2,90 euro. La dipendente sostiene di aver avuto il via libera dal responsabile, ma il negozio ha deciso di licenziarla comunque. Ora la vicenda finisce in tribunale.

Una donna di 50 anni è stata licenziata perché non ha pagato un flacone di detersivo da 2,90 euro. O meglio, per aver sostituito una confezione rotta con una integra senza ripagare il prodotto. È quanto accaduto a una cassiera di Grosseto che, finito il suo turno di lavoro, ha fatto la spesa nel luogo in cui lavora. Il detersivo non pagato Come riporta il Corriere della Sera, la cinquantenne aveva fatto la spesa nel negozio in cui lavorava, comprando anche un flacone di detersivo da 2,90 euro. Il problema è nato perché la confezione si era rotta e la cassiera, dopo aver chiesto l’autorizzazione al responsabile, aveva ripreso dallo scaffale, un flacone nuovo senza pagarlo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una dipendente di un supermercato Pam in Toscana è stata licenziata per aver lasciato il negozio senza pagare un flacone di detersivo da 2,50 euro.

Una donna di Grosseto ha deciso di portare l’azienda in tribunale dopo essere stata licenziata.

Dipendente licenziata per un detersivo da meno di tre euro non pagato, un altro caso Pam finisce in tribunaleUna donna di 50 anni è stata licenziata perché non ha pagato un flacone di detersivo da 2,90 euro. O meglio, per aver sostituito una confezione rotta con una integra senza ripagare il prodotto. È ... virgilio.it

