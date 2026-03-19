La corsa al voto a Piazzapulita

Questa sera su La7 torna Corrado Formigli con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento trasmesso nella prima serata. La puntata si concentra sulla corsa al voto e sarà trasmessa giovedì 19 marzo. Il conduttore conduce il programma che affronta temi politici di attualità con interviste e commenti. La trasmissione va in onda alle ore consuete, offrendo uno spazio di discussione sui temi più caldi del momento.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 19 marzo, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 19 marzo 2026. Al centro della puntata, la guerra in Medio Oriente, con un nuovo reportage e le voci che filtrano dall’Iran. A seguire, un’ampia pagina sul referendum sulla giustizia, a poche ore dalla fine della campagna elettorale, che culminerà nella serata di venerdì su La7 con lo speciale Sì o No, condotto da Enrico Mentana. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il presidente... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La corsa al voto a Piazzapulita Articoli correlati Leggi anche: PiazzaPulita, Michele Serra: "Perché voto no al referendum", la spiegazione da brividi Consigliere si dichiara 'indipendente' e guarda alle provinciali. In 4 per la corsa al votoLa decisione del consigliere comunale Giovanni Antonelli di lasciare il gruppo consiliare Casale nel Cuore e dichiararsi indipendente ha... Mafia: The Old Country Walkthrough Part 2 – 4K No Commentary | BlackSPY