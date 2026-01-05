Consigliere si dichiara ' indipendente' e guarda alle provinciali In 4 per la corsa al voto
Il consigliere Giovanni Antonelli ha annunciato la sua indipendenza, lasciando il gruppo Casale nel Cuore. Questa scelta segna un cambiamento significativo nella dinamica politica di Casal di Principe, in vista delle prossime elezioni provinciali. Con questa decisione, Antonelli si prepara a partecipare alle consultazioni elettorali in autonomia, orientato a rappresentare le proprie posizioni senza vincoli di partito.
La decisione del consigliere comunale Giovanni Antonelli di lasciare il gruppo consiliare Casale nel Cuore e dichiararsi indipendente ha rappresentato il primo, vero scossone per la maggioranza di Casal di Principe che sostiene il sindaco Ottavio Corvino. Una mossa politicamente rilevante che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
