Consigliere si dichiara ' indipendente' e guarda alle provinciali In 4 per la corsa al voto

Da casertanews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Giovanni Antonelli ha annunciato la sua indipendenza, lasciando il gruppo Casale nel Cuore. Questa scelta segna un cambiamento significativo nella dinamica politica di Casal di Principe, in vista delle prossime elezioni provinciali. Con questa decisione, Antonelli si prepara a partecipare alle consultazioni elettorali in autonomia, orientato a rappresentare le proprie posizioni senza vincoli di partito.

La decisione del consigliere comunale Giovanni Antonelli di lasciare il gruppo consiliare Casale nel Cuore e dichiararsi indipendente ha rappresentato il primo, vero scossone per la maggioranza di Casal di Principe che sostiene il sindaco Ottavio Corvino. Una mossa politicamente rilevante che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

consigliere si dichiara indipendente e guarda alle provinciali in 4 per la corsa al voto

© Casertanews.it - Consigliere si dichiara 'indipendente' e guarda alle provinciali. In 4 per la corsa al voto

Leggi anche: Caos in Comune, consigliere si dichiara indipendente. Via libera al 'Daspo urbano' tra le polemiche

Leggi anche: Scossone in consiglio comunale: Diana si dichiara indipendente

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scossone in consiglio comunale: Diana si dichiara indipendente; Scossone in consiglio comunale | Diana si dichiara indipendente.

consigliere dichiara indipendente guardaScossone in consiglio comunale: Diana si dichiara indipendente - Il consigliere ha però ribadito la volontà di restare in maggioranza, continuando a garantire il proprio sostegno al sindaco e all’azione di governo dell’ente ... casertanews.it

Poltrone/Tim, si dimette il consigliere indipendente Umberto Paolucci - Tim comunica di aver ricevuto le dimissioni del Consigliere indipendente Umberto Paolucci dagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, conseguentemente, del ... affaritaliani.it

Terna, nominato Stefano Cappiello nuovo consigliere indipendente - Il Consiglio di Amministrazione di TERNA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha provveduto alla nomina, per cooptazione, di Stefano Cappiello in qualità di consigliere non esecutivo ... affaritaliani.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.