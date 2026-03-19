La comunità in Italia è ancora sconvolta

La comunità albanese in Italia sta vivendo un momento di grande sconvolgimento a causa dell’omicidio avvenuto a San Valentino. I media albanesi seguono attentamente le indagini, aggiornando costantemente sui nuovi dettagli emersi. La vicenda ha suscitato molta attenzione e coinvolgimento tra i membri della comunità, che attendono ulteriori sviluppi.

I media albanesi stanno seguendo passo passo gli sviluppi investigativi sull’omicidio di San Valentino: "un fatto – si legge – che ha sconvolto la comunità albanese in Italia e viene gradualmente chiarito con nuovi dettagli". L’autopsia sul corpo del 25enne Kevin Muharremi, operaio in un autolavaggio di Fucecchio, ha confermato che un proiettile – dei cinque sparati con una Beretta 7,65 di provenienza illecita – lo ha colpito al collo. Il tragico evento è avvenuto "a seguito di uno scontro tra due gruppi di giovani iniziato in un pub di Montopoli e terminato con gli spari a Montecalvoli". Ma fra vittima e killer - da quanto emerso - carabinieri e procura indagano su ruggini pregresse e precedenti anche al litigio di quella notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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