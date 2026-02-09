La mamma di Franzoni | I figli bisogna spronarli sempre tutto deve essere guadagnato

La famiglia Franzoni si riunisce a Bormio per tifare Giovanni, che conquista il suo primo titolo importante. La mamma Irene, sempre presente, dice che bisogna spronare i figli e che tutto si ottiene con impegno. Con il papà Osvaldo e il fratello Alessandro al suo fianco, Giovanni festeggia insieme ai suoi cari il successo sportivo.

Mamma Irene è la tifosissima numero uno, a fianco di papà Osvaldo e del fratello (gemello) Alessandro: è la famiglia Franzoni al gran completo, in prima linea a Bormio per assistere al trionfo sportivo di Giovanni Franzoni, 24 anni da Manerba del Garda, primo bresciano di sempre a guadagnarsi una.

La mamma di Franzoni si commuove: Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi...(Adnkronos) - Le emozioni sono sempre fortissime. Dal primo podio in Val Gardena non ci ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni ed è una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e ... msn.com

Franzoni, la mamma: «S’è sbloccato tirando fuori rabbia e dolore»La madre Irene dopo l’argento a cinque cerchi in discesa: «Ha fatto uscire tutte le emozioni come un rubinetto, non lo vedo così sereno da quando era bambino» ... giornaledibrescia.it

Franzoni, la mamma: «S’è sbloccato tirando fuori rabbia e dolore» x.com

Un’ospite davvero speciale! Chi meglio della mamma può raccontare il nostro fenomenale Giovanni Franzoni Ci emozioniamo insieme a lei mentre aspettiamo di accoglierlo a #CasaItaliaMiCo2026, per festeggiare e condividere con lui ogni sua gioia! #I facebook