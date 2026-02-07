Una giornata di Judo in ricordo del maestro Penna

Domenica mattina si svolge al Palazzetto dello Sport, in via Alberici, il Memorial Maestro Penna. L’evento inizia alle 9 e prosegue fino alle 12, con una mattinata dedicata al judo in ricordo del maestro. Partecipano atleti e appassionati, pronti a rendere omaggio a una figura importante per la disciplina.

Si svolgerà domenica 8 febbraio dalle 9 alle 12 presso il Palazzetto dello Sport, in via Alberici il Memorial Maestro Penna. Si tratta di una giornata di dimostrazioni ed esibizioni di Judo organizzata per ricordare l'insegnate e campione piacentino scomparso nel settembre scorso: una giornata di.

Pietro Lentini ha ricevuto l’onorificenza di “Maestro benemerito” dalla Federazione FIJLKAM durante un corso di aggiornamento a Catania.

Giuliano Gibertoni, noto maestro di judo e fondatore del Geesink Team di Modena, si è spento a 78 anni.

