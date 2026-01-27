Il governo spagnolo continua a distinguersi sull’immigrazione

Il governo spagnolo ha approvato un decreto per regolarizzare fino a 500mila immigrati irregolari, senza passare dal parlamento. Questa misura mira a gestire con efficacia il fenomeno migratorio, offrendo una soluzione stabile e regolamentata. La decisione rappresenta un passo importante nelle politiche di immigrazione del paese, con implicazioni che potrebbero influenzare il contesto europeo.

La coalizione di centrosinistra di Pedro Sánchez ha approvato un decreto per regolarizzare fino a 500mila immigrati irregolari, senza passare dal parlamento Martedì il governo spagnolo del primo ministro Socialista Pedro Sánchez ha approvato un decreto che dà la possibilità a moltissime persone immigrate, arrivate in Spagna in modo irregolare prima dello scorso 31 dicembre, di ottenere un permesso di residenza della durata iniziale di un anno. La procedura dovrebbe cominciare ad aprile e secondo le stime del governo potrebbe interessare fino a 500mila persone. Chi farà domanda otterrà un documento che permetterà di lavorare regolarmente da subito, senza attendere l’esito, e potranno partecipare anche i richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il governo spagnolo annuncia un piano per regolarizzare 500mila immigratiIn controtendenza rispetto a molti stati europei, il 27 gennaio il governo di sinistra spagnolo ha annunciato un piano per regolarizzare fino a 500mila immigrati, una misura che dovrebbe sostenere la ... internazionale.it

