La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di non modificare i tre tassi di interesse di riferimento. La decisione è stata comunicata oggi a Francoforte, senza modifiche rispetto alle precedenti riunioni. La Bce ha confermato che i tassi rimangono invariati, senza specificare eventuali piani futuri legati alle politiche monetarie. La decisione è stata presa durante la riunione odierna.

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%. Il Consiglio Direttivo “è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine. La guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica – si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

La BCE mantiene i tassi invariati, ma segnala un’elevata incertezzaLa Banca centrale europea (BCE) ha deciso di mantenere invariato il tasso sui depositi al 2% per la quinta riunione consecutiva.

La Bce lascia i tassi di interesse invariatiIl Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso oggi di mantenere invariati i suoi tre tassi di interesse di riferimento.

La Bce mantiene i tassi di interesse invariati #bce #lagarde #ecb

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bce mantiene

Temi più discussi: Bce lascia i tassi invariati, pesa la guerra in Medio Oriente, inflazione più alta; La Fed lascia invariati i tassi: Le ripercussioni dell’Iran sono incerte. E Wall Street va giù; La Fed lascia i tassi di interesse invariati fra il 3,5% e il 3,75%; Borse in calo dopo che la Fed mantiene i tassi invariati e i prezzi del petrolio salgono.

La Bce mantiene invariati i tassi d'interesseFRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di ... iltempo.it

BCE mantiene i tassi invariati, rivede al rialzo stime inflazione e al ribasso crescita economica(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della BCE giovedì ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento dell'istituto di Francoforte. I tassi di interesse sui depositi presso l ... finanza.repubblica.it

La Bce mantiene, come atteso, i tassi d’interesse fermi. Il tasso sui depositi resta così al 2%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40 - facebook.com facebook

La BCE mantiene i tassi al 2% ma le rate del mutuo potrebbero salire x.com