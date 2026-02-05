Bce i tassi di interesse restano invariati

La Banca centrale europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. La motivazione ufficiale è che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi intorno al 2% nel medio termine. L’economia europea regge, ma le tensioni geopolitiche rendono difficile prevedere cosa succederà nei prossimi mesi. La decisione ha sorpreso qualcuno, anche se molti osservatori già si aspettavano che i tassi non cambierebbero subito. La prossima mossa della Bce potrebbe essere decisa dai prossimi dati economici e dalle evoluzioni internazionali.

La scelta è motivata dalla previsione che l'inflazione si stabilizzerà sul 2% nel medio termine. L'economia tiene ma le tensioni geopolitiche offrono prospettive incerte Al termine della sua prima riunione del 2026 a Francoforte sul Meno, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, Bce, annuncia di aver mantenuto i tre tassi di interesse di riferimento invariati. Questi ultimi comprendono i tassi sui depositi presso la Banca Centrale, quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali e quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale, che rimarranno dunque stabili rispettivamente al 2%, al 2,15%, e al 2,40%.

