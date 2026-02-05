La Bce lascia di nuovo invariati i tassi d’interesse

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi d’interesse invariati. Il tasso sui depositi resta al 2 per cento, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15 per cento e sui prestiti marginali al 2,40 per cento. La decisione arriva in un momento di attesa, senza modifiche alle politiche monetarie in vista.

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi d’interesse. Il tasso sui depositi rimane dunque al 2 per cento, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15 per cento e quello sui prestiti marginali al 2,40 per cento. È la quinta volta consecutiva che la Bce decide di non modificarli da giugno 2025, dopo che nelle otto precedenti li aveva invece ridotti (la decisione avviene generalmente ogni due mesi). La decisione è stata unanime e motivata dal fatto che «la valutazione aggiornata della situazione macroeconomica conferma nuovamente che l’ inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2 per cento a medio termine». 🔗 Leggi su Lettera43.it

