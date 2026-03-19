Koulibaly si tiene stretta la Coppa d'Africa | Il trofeo è qui e non andrà da nessuna parte

Il capitano del Senegal ha condiviso sui social media un messaggio in cui afferma che il trofeo della Coppa d'Africa appartiene al Senegal e resterà in mano loro. In un lungo post, ha sottolineato che il premio non è un regalo e si tiene stretta la vittoria ottenuta. La sua dichiarazione è stata accompagnata da diverse immagini del trofeo.