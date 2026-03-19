Koulibaly si tiene stretta la Coppa d'Africa | Il trofeo è qui e non andrà da nessuna parte
Il capitano del Senegal ha condiviso sui social media un messaggio in cui afferma che il trofeo della Coppa d'Africa appartiene al Senegal e resterà in mano loro. In un lungo post, ha sottolineato che il premio non è un regalo e si tiene stretta la vittoria ottenuta. La sua dichiarazione è stata accompagnata da diverse immagini del trofeo.
Il capitano del Senegal con una serie di post ha detto chiaramente che il trofeo della Coppa d'Africa è del Senegal e lì resterà: "Questo trofeo non è un regalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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