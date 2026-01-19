La vittoria in Coppa d'Africa diventa festa nazionale in Senegal | Festeggiate fino a tarda notte

Il Senegal ha proclamato una festa nazionale dopo la vittoria in Coppa d’Africa, ufficializzata dal Presidente Bassirou Diomaye Faye. Quest’ultimo ha partecipato ai festeggiamenti in piazza, annunciando che il giorno successivo sarà di riposo retribuito per tutti. La vittoria della squadra nazionale ha suscitato grande entusiasmo nel paese, che si prepara a celebrare con calma e senza restrizioni.

La notizia è stata ufficializzata dal Presidente Bassirou Diomaye Faye, sceso subito in piazza a festeggiare il successo contro il Marocco: "Lunedì nessuno lavorerà ma il giorno sarà pagato" ha detto, vestito con la tuta della nazionale senegalese, "festeggiate senza pensieri fino a tarda notte".

A Eboli, la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si trasmetterà in un’atmosfera di comunità, con le persone riunite davanti allo schermo. L’evento, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per gli appassionati di calcio locali, che si preparano a vivere insieme un momento di sport e solidarietà. Da Dakar a Pontedera esplode la festa per la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa

Dalla vibrante atmosfera di Dakar alle strade di Pontedera, si celebra la conquista del Senegal in Coppa d'Africa. La finale, ricca di tensione, ha visto il rigore decisivo al fotofinish contro il Marocco, suscitando alcune contestazioni. Un momento importante per il calcio africano, che unisce tifosi e appassionati in un clima di festa e orgoglio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Coppa d’Africa, a Conegliano centinaia di tifosi in festa per la vittoria della nazionale di calcio del Senegal contro il Marocco VIDEO - Esplosione di gioia ieri notte intorno alle 23 a Conegliano e nelle piazze italiane per la vittoria della nazionale di calcio del Senegal, che ... msn.com

A Napoli festa grande per la comunità senegalese dopo la vittoria in Coppa d’Africa: caroselli in strada, bandiere e cori come nel 2021 facebook

