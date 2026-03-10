Kolo Muani Juve spunta un retroscena sul francese | poteva succedere in estate L’indiscrezione

Durante l’estate, i dirigenti della Juventus avevano messo nel mirino Kolo Muani come primo rinforzo per l’attacco. Tuttavia, alla fine, l’affare non si è concretizzato e il francese è rimasto fuori dalla rosa. La trattativa tra le parti era stata avviata, ma non ha portato all’accordo definitivo. La scelta di non chiudere l’affare è stata comunicata ufficialmente prima della chiusura del mercato estivo.

Kolo Muani Juve, i bianconeri avevano il francese come primo obiettivo per l’attacco. Poi si è deciso di puntare su Openda. Le ultime. Il mercato della Juventus è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica, specialmente per quanto riguarda le scelte effettuate nel reparto avanzato. L’analisi più recente arriva da Gianni Balzarini che, attraverso il suo canale YouTube, ha sviscerato i retroscena e le strategie che hanno portato agli attuali assetti offensivi, rivelando come il nome di Kolo Muani fosse inizialmente in cima alla lista dei desideri della dirigenza. Secondo il noto giornalista, la pianificazione bianconera avrebbe potuto prendere una piega decisamente diversa se si fossero concretizzate le prime opzioni valutate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

