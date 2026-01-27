Norton Cuffy Juve arriva subito in bianconero? Il Genoa ha preso una decisione importante Le ultimissime
Il Genoa potrebbe cedere Norton Cuffy alla Juventus già in questa finestra di mercato. Secondo le ultime notizie, il giocatore del Grifone è molto apprezzato da Ottolini e le trattative sono in corso. La società rossoblù valuta l’offerta, mentre i bianconeri attendono sviluppi immediati. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, portando un volto nuovo in casa Juventus.
Norton Cuffy Juve, il giocatore del Genoa piace molto a Ottolini e il Genoa potrebbe cederlo già in questa sessione di calciomercato. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e frenetica, con il destino di alcuni giovani talenti che potrebbe cambiare drasticamente nelle ultime ore di trattative. Al centro dei riflettori è finito Brooke Norton-Cuffy, l’esterno di proprietà del Genoa che ha attirato su di sé gli sguardi delle grandi potenze europee. Brooke Norton-Cuffy potrebbe lasciare Genova prima della fine della sessione di mercato di gennaio. Il Grifone, pur consapevole del valore del ragazzo, sta valutando attentamente le offerte che continuano a piovere sulla scrivania della dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
