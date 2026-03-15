Kimi Antonelli piange per la prima vittoria F1 nel retropodio confessa | Me la stavo facendo sotto

Kimi Antonelli si è emozionato in diretta televisiva dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 al Gran Premio di Cina 2026. Durante un'intervista, il pilota ha espresso la sua gioia e commozione, mentre nel retropodio ha rivelato di essere stato molto nervoso prima di salire sul podio, confessando: “Me la stavo facendo sotto”.

Kimi Antonelli si commuove in TV dopo la storica vittoria nel GP di Cina 2026 e poi si lascia andare a una confessione nel retropodio: "Mi sono cag*to addosso". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco, Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Kimi Antonelli Takes Jannik Sinner On A Hot Lap! | F1 Pirelli Hot Laps Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: F1: dominio Mercedes nelle qualifiche australiane, 4° Leclerc; F1 GP Australia, dominio Mercedes, Ferrari può sognare: le pagelle; Rocco Siffredi, maxi-querela contro le attrici che lo accusano di violenze sul set: Fango su di me; F1, doppietta Mercedes a Melbourne davanti a Leclerc. Kimi Antonelli piange per la prima vittoria F1, nel retropodio confessa: Me la stavo facendo sottoKimi Antonelli si commuove in TV dopo la storica vittoria nel GP di Cina 2026 e poi si lascia andare a una confessione nel retropodio: Mi sono cag*to ... fanpage.it VIDEO | Formula 1, il pianto di gioia di Kimi Antonelli: Ho riportato l’Italia in vettaROMA – Ho detto che volevo riportare l’Italia in vetta alla Formula 1 e l’ho fatto. Mi viene da piangere. Tutta l’emozione ma anche l’orgoglio di Kimi Antonelli, 19 anni da Bologna, che in Cina, su ... dire.it STORIA: Kimi Antonelli vince il GP di Cina e riporta l’Italia in cima ad un podio di F1! A soli 19 anni, il pilota italiano trionfa in Cina davanti a Russell e Hamilton e regala una vittoria che all’Italia mancava da quasi 20 anni. Giornata da ricordare anche per L facebook Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di #Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante x.com