Jaecoo tris di ibride per l' Italia | allestimenti e prezzi dei Suv 5 7 e 8

Il marchio cinese Jaecoo, appartenente al gruppo Chery, ha annunciato i prezzi e gli allestimenti dei tre SUV ibridi destinati al mercato italiano. I modelli sono il Jaecoo 8 Shs-P, un ibrido plug-in, e i due full hybrid Jaecoo 7 Shs-H e Jaecoo 5 Shs-H. La presentazione ufficiale dei veicoli è stata comunicata in queste ore.

Il marchio Omoda & Jaecoo continua a crescere e adesso è pronto per far debuttare sul mercato italiano altri nuovi modelli. Si tratta di tre Suv dalla stessa visione tecnologica, quella del sistema Super Hybrid (Shs), ma differenziata sia nella variante full hybrid (Shs-H) che in quella ibrida plug-in (Shs-P). Così il marchio cinese, parte del gruppo Chery, ha annunciato ufficialmente i prezzi di tre nuovi modelli, alla vigilia del loro debutto commerciale nel nostro Paese: l'ibrido plug-in Jaecoo 8 Shs-P, i due full hybrid Jaecoo 7 Shs-H e Jaecoo 5 Shs-H. Gli ordini di questi tre veicoli, che offrono efficienza, autonomia estesa e grandi prestazioni, dovrebbero essere aperti nei prossimi giorni.