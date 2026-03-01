L'inno alla goffaggine di Michele Bravi | a Sanremo racconta cosa vuol dire sentirsi e vestirsi storti
Durante la sua esibizione a Sanremo, Michele Bravi ha interpretato un brano che parla di sentirsi e vestirsi
Michele Bravi a Sanremo ha cantato un inno al non doversi sentire sempre performanti: "Con Antonio Marras ho cercato di interpretare cosa vuol dire essere storti anche sartorialmente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Michele Bravi a Sanremo 2026 racconta la dolcezza di sentirsi inadeguatiMichele Bravi, cantautore e attore italiano, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Prima o...
Chi è il fidanzato di Michele Bravi: “Ora so che amare vuol dire darsi libertà”Dal 2022 c’è un nuovo fidanzato nella vita di Michele Bravi, con il quale il cantante sembra aver ritrovato la felicità e serenità nella relazione a...