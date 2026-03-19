Kate Middleton si presenta al banchetto di Stato con onde lisce dall’effetto seta, un trucco occhi con sfumature antracite e labbra appena accennate da un rossetto scuro. La principessa indossa un look che mette in risalto i capelli lucidi e il trucco sobrio, scegliendo un abbigliamento elegante per l’occasione ufficiale. La sua presenza si distingue per semplicità e raffinatezza.

Come in tutti gli eventi formali ai quali è chiamata a partecipare, anche in questa occasione la moglie del principe William ha osato con un po' di più con il make-up, uscendo dalla sua comfort zone di trucco soft in cui è solita rifugiarsi per gli appuntamenti diurni. Eppure, a dir la verità, ad aver catturato l'attenzione, qui, sono state le sue onde dall'aspetto quasi di seta. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Il make-up: smokey eyes e un inedito accenno di rossetto Ormai è diventata una regola. Per gli eventi ufficiali più formali, soprattutto se si tengono nelle ore serali come banchetti o red carpet, la principessa di Galles è autorizzata a osare un po' di più con il trucco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton dalle onde effetto seta e un accenno di rossetto. La principessa splende al banchetto di Stato

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