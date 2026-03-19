Kate Middleton e William partecipano a un banchetto di Stato in occasione della visita del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie Oluremi Tinubu. Durante l’evento, si sono verificati cambiamenti improvvisi nel programma originariamente previsto, che hanno modificato l’ordine delle attività ufficiali. La coppia reale è presente per sostenere il re e la regina durante questa visita diplomatica.

Kate Middleton e William sono impegnati nel sostenere Re Carlo e Camilla durante la visita di Stato del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu. Il momento più sontuoso nei due giorni di permanenza in Gran Bretagna è il banchetto di Stato. La cena sfarzosa si è tenuta nella St George’s Hall del Castello di Windsor alla presenza di 160 invitati, tra leader politici, membri della Famiglia Reale e star dello spettacolo. Kate Middleton, il suo ruolo durante la visita di Stato. Kate Middleton e William giocano un ruolo chiave durante questi importanti eventi. La Principessa e il Principe del Galles infatti svolgono diversi compiti di rappresentanza e aiutano Re Carlo ad accogliere con tutti gli onori gli ospiti stranieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il banchetto di Stato e il cambio di programma improvviso

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