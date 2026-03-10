LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern | Palladino con Samardzic Bayern senza Neuer in dubbio anche Kane

Alle 21 si gioca la sfida tra Atalanta e Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La formazione bergamasca schiera Palladino con Samardzic, mentre i bavaresi sono senza Neuer e con il dubbio anche Kane. L'incontro segue la vittoria dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, in una serata che promette grande spettacolo.

L'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a giocare titolare davanti. (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany. (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino. La gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in esclusiva su Sky Sport sui canali 201, 213 e 252. La gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in esclusiva su Sky Sport sui canali 201, 213 e 252. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

