Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern | 4-1 all' Atalanta

Da ilgiornaleditalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kane e Luis Diaz hanno segnato insieme nel match tra Bayern Monaco e Atalanta, concluso con un risultato di 4-1 a favore dei tedeschi. La squadra di Palladino ha subito una nuova sconfitta nel torneo, chiudendo con un punteggio complessivo di 10-2. La partita si è disputata a Monaco di Baviera.

L'avventura in Champions della squadra di Palladino si conclude con un'altra sconfitta. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - L'avventura in Champions League dell'Atalanta si conclude con un'altra sconfitta: contro il Bayern Monaco finisce 4-1, per un totale complessivo di 10-2. I bergamaschi hanno provato a reggere l'urto, ma i tedeschi hanno giocato un'altra partita ai limiti della perfezione. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Real Madrid, i nerazzurri ripartiranno invece dal campionato, prima della sosta ci sarà la sfida casalinga di domenica contro il Verona. Palladino ha scelto di schierare una formazione comunque offensiva facendo però i calcoli sul match contro gli scaligeri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern: 4-1 all'Atalanta

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