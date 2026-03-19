Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern | 4-1 all' Atalanta

Kane e Luis Diaz hanno segnato insieme nel match tra Bayern Monaco e Atalanta, concluso con un risultato di 4-1 a favore dei tedeschi. La squadra di Palladino ha subito una nuova sconfitta nel torneo, chiudendo con un punteggio complessivo di 10-2. La partita si è disputata a Monaco di Baviera.

L'avventura in Champions della squadra di Palladino si conclude con un'altra sconfitta. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - L'avventura in Champions League dell'Atalanta si conclude con un'altra sconfitta: contro il Bayern Monaco finisce 4-1, per un totale complessivo di 10-2. I bergamaschi hanno provato a reggere l'urto, ma i tedeschi hanno giocato un'altra partita ai limiti della perfezione. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Real Madrid, i nerazzurri ripartiranno invece dal campionato, prima della sosta ci sarà la sfida casalinga di domenica contro il Verona. Palladino ha scelto di schierare una formazione comunque offensiva facendo però i calcoli sul match contro gli scaligeri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern: 4-1 all'Atalanta Articoli correlati Leggi anche: Kane e Diaz mandano il Bayern in semifinale di DFB-Pokal LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Una selezione di notizie su Luis Diaz Temi più discussi: Intervista a Luis Díaz: la voglia di vincere, l'ammirazione per Harry Kane e i problemi alle difese avversarie; Atalanta-Bayern: Luis Díaz fondamentale per i bavaresi; Bayern, pioggia di gol e record: l'Atalanta sfiderà una macchina offensiva perfetta; Vogliamo vincere tutto – Diaz punta alla gloria in Champions League con il Bayern. Bayern-Atalanta 4-1 | Kane doppietta con GOLAZO! Karl+Luis Diaz | OneFootballL'Atalanta va all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per onorare l'ottavo di finale contro il Bayern Monaco: il risultato dell'andata lascia poco spazio ai sogni, 6-1 senza appello. La squadra di Pall ... onefootball.com Bayern Monaco-Atalanta 4-1: cronaca, numeri e il prossimo avversarioBayern Monaco domina anche al ritorno, segna con Kane, Karl e Luis Diaz e manda la Dea fuori dalla Champions League ... notizie.it L'Atalanta perde una gara di ritorno scontata, ma il Bayern dimostra una mentalità vincente dominando dall'inizio alla fine anche se ampiamente già qualificato. Doppietta di Kane, gol di Karl e Luis Diaz. Accorcia all'85' Samardzic. - facebook.com facebook ’ Nulla da fare per l’Atalanta che, come all’andata, si trova davanti un muro insormontabile. In gol per il Bayern Kane con una doppietta, il giovane classe 2008 Karl e Luis Diaz x.com