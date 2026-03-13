Juventus | Vlahovic vicino al rinnovo?

Da ilprimatonazionale.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic è molto vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus. Il centravanti serbo, che è rientrato in squadra dopo un infortunio, sta trattando il rinnovo con il club torinese. Le parti sono ormai prossime a raggiungere un accordo, che potrebbe essere ufficializzato a breve. La trattativa si concentra sulle condizioni del nuovo contratto.

Dusan Vlahovic è a un passo dal prolungare con la Juventus. Il centravanti serbo, rientrato in gruppo dopo oltre tre mesi di stop per infortunio al flessore (con intervento chirurgico a Londra), ha ricevuto la convocazione per la sfida di domani contro l’Udinese e, parallelamente, il suo futuro bianconero si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic vicino al rinnovo
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic vicino al rinnovo?

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità

Juventus: Vlahovic apre al rinnovoDusan Vlahovic resta al centro del progetto Juventus, e il rinnovo del contratto – fino a poche settimane fa considerato improbabile – sta prendendo...

ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO

Video ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO

Contenuti e approfondimenti su Juventus Vlahovic vicino al rinnovo

Temi più discussi: Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione; Juve, Gotti: 'Spalletti può far diventare Vlahovic il suo nuovo Osimhen'. Video; Juventus, Vlahovic si allena con il gruppo: sarà tra i convocati per la sfida contro il Pisa?; Quando torna Vlahovic dall'infortunio: la data del rientro, quando sarà convocato e quando potrà giocare.

Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novitàJuventus, Vlahovic ad un passo dal rinnovo: l’attaccante ha detto sì. Cambiano le cifre del possibile accordo. Le novità Il lungo calvario è finalmente alle spalle. Nel suo quarto mese di degenza, Dus ... calcionews24.com

Mercato Juventus, vicino l'accordo con Vlahovic: cifre e durataI primi contatti hanno riguardato anche l’aspetto economico, seppur in modo preliminare ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.