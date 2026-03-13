Juventus | Vlahovic vicino al rinnovo?

Dusan Vlahovic è molto vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus. Il centravanti serbo, che è rientrato in squadra dopo un infortunio, sta trattando il rinnovo con il club torinese. Le parti sono ormai prossime a raggiungere un accordo, che potrebbe essere ufficializzato a breve. La trattativa si concentra sulle condizioni del nuovo contratto.

Dusan Vlahovic è a un passo dal prolungare con la Juventus. Il centravanti serbo, rientrato in gruppo dopo oltre tre mesi di stop per infortunio al flessore (con intervento chirurgico a Londra), ha ricevuto la convocazione per la sfida di domani contro l’Udinese e, parallelamente, il suo futuro bianconero si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic vicino al rinnovo? Articoli correlati Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità Juventus: Vlahovic apre al rinnovoDusan Vlahovic resta al centro del progetto Juventus, e il rinnovo del contratto – fino a poche settimane fa considerato improbabile – sta prendendo... ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO Contenuti e approfondimenti su Juventus Vlahovic vicino al rinnovo Temi più discussi: Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione; Juve, Gotti: 'Spalletti può far diventare Vlahovic il suo nuovo Osimhen'. Video; Juventus, Vlahovic si allena con il gruppo: sarà tra i convocati per la sfida contro il Pisa?; Quando torna Vlahovic dall'infortunio: la data del rientro, quando sarà convocato e quando potrà giocare. Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novitàJuventus, Vlahovic ad un passo dal rinnovo: l’attaccante ha detto sì. Cambiano le cifre del possibile accordo. Le novità Il lungo calvario è finalmente alle spalle. Nel suo quarto mese di degenza, Dus ... calcionews24.com Mercato Juventus, vicino l'accordo con Vlahovic: cifre e durataI primi contatti hanno riguardato anche l’aspetto economico, seppur in modo preliminare ... msn.com David può scivolare nelle gerarchie, davanti si cambia Occasione per Boga contro l’Udinese Luciano Spalletti ha trovato la quadra, ma la sua Juventus non è immutabile, tutt’altro. Costruite con fatica le fondamenta della casa bianconera, ciò che an - facebook.com facebook Inter-Atalanta, poi Napoli e Juventus in #SerieAEnilive Le due di Madrid protagoniste ne #LaLiga Sapore di Serie A in Monza-Palermo in #SerieBKT Ci aspetta un super sabato su #DAZN #DAZNBetClub x.com