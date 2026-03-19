La Juventus Under 17 ha battuto il Sassuolo con Banchio e Giaretta mentre il Genoa mantiene vive le speranze di primo posto nella lotta per la qualificazione diretta. La squadra bianconera si prepara ora per il derby contro il Torino, con l’obiettivo di chiudere in testa il girone. La situazione si definisce in vista delle ultime sfide.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, il Genoa tiene accesa la lotta per il primo posto ma solo per la matematica: i bianconeri volano, con qualche rischio, verso la qualificazione diretta e puntano al derby col Torino. Le ultime. Dieci sono i punti che dividono il Genoa (secondo) dalla Juventus Under 17 prima nel girone A dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo per 1-0. Con 4 giornate ancora da giocare, sarà già decisivo il prossimo match che i bianconeri disputeranno in trasferta contro il Torino, in caso di esito positivo la squadra di Grauso avrà la certezza del primo posto in classifica con 3 giornate di anticipo. Ecco qualche indicazione che ha lasciato l’ultima gara di campionato, come detto, vinta contro il Sassuolo di misura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 17, la vittoria del girone può arrivare nel derby: intanto Banchio e Giaretta piegano il Sassuolo. Il focus

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