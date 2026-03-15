Juventus Sassuolo Under 17 1-0 | triplice fischio vittoria sofferta nel segno di Banchio

Nel match tra Juventus e Sassuolo Under 17, la partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. Il triplice fischio ha sancito la vittoria sofferta della Juventus, grazie a un gol di Banchio. La gara, valida per la ventiduesima giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto.

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