Pagelle Juventus Sassuolo Under 17 | Banchio decisivo Giaretta poderoso Del Fabro treno italiano – VOTI

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, si sono distinti alcuni giocatori: Banchio ha dimostrato decisività, Giaretta si è mostrato potente in campo e Del Fabro ha confermato le sue qualità di centrocampista italiano. Sono stati valutati i protagonisti del confronto valido per la ventiduesima giornata del campionato 202526, con i rispettivi voti e giudizi.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Sassuolo Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Sassuolo Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventiduesima giornata del campionato 202526 Giaretta 8 – Mantiene al sicuro la porta con almeno 3 interventi di livello, reattivo nell’evitare un mezzo pasticcio con Demichelis e fortunato in occasione del palo di Boateng ma sullo stesso attaccante risulta protagonista in 2 occasioni nel secondo tempo. Mosca 6,5 – Scelto dal primo sulla destra, risulta propositivo in avanti e attento nei ripiegamenti anche se con qualche sofferenza in più del dovuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Sassuolo Under 17: Banchio decisivo, Giaretta poderoso, Del Fabro treno italiano – VOTI Articoli correlati Juventus Sassuolo Under 17 0-0 LIVE: prima chance nei piedi di Banchio!di Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di... Pagelle Juventus Carrarese Under 17: Paonessa decisivo, Corigliano cambia il match, Santa Maria reattivo- VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Juventus Sassuolo Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Pisa: Yildiz illumina, David resta nel tunnel, Moreo ci prova; Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Lazio-Sassuolo 2-1, pagelle: Marusic decisivo, Muric sciagurato; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese. Pagelle Sassuolo Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2025/26Pagelle Sassuolo Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2025/26 Pagelle Sassuolo Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del ... juventusnews24.com Juve Primavera, cade ancora Padoin e i playoff si complicano: il Sassuolo festeggia dopo 100 giorni!I bianconeri non riescono a ritrovare il successo neanche contro i neroverdi: nel finale espulsi anche Elimoghale e Giyla ... tuttosport.com Un gol di Banchio decide la sfida fra #JUVENTUS #UNDER17 e #Sassuolo Due pali e un Giaretta fantastico fanno il resto LA CRONACA COMPLETA NEL PRIMO COMMENTO facebook