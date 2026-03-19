Il difensore francese tornerà a disposizione della squadra per la partita contro il Sassuolo di sabato, mentre Boga potrebbe ancora essere utilizzato come falso nove. La Juventus si prepara all'incontro con il gruppo al completo, con attenzione alle scelte di formazione in attacco e difesa per affrontare la sfida in casa. La sfida si avvicina e la rosa lavora in vista dell'appuntamento.

Ancora un po’ di dolore, ma l’allarme è rientrato: Khephren Thuram oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione per la sfida di sabato sera allo Stadium contro il Sassuolo. Il ballottaggio con Koopmeiners, però, resta vivo perché Spalletti vuole disegnare una formazione dove tutti saranno al meglio delle loro condizioni in una gara che si annuncia ad alta intensità. Per quanto riguarda le scelte in attacco, forte è la possibilità che si vada verso un Udine-bis: tridente “leggero” con Yildiz sulla sinistra, Conceiçao a destra e la rivelazione Boga come falso nove. Per il canadese Jonathan David si prospetta un’altra tappa in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Thuram torna in gruppo. Boga può fare ancora il falso nove

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Tutto quello che riguarda Juventus Thuram torna in gruppo Boga...

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