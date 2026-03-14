Yildiz falso 9 Boga dal 1' | Udinese-Juventus le probabili formazioni

Alle 20.45 di questa sera si sfidano Udinese e Juventus con le formazioni ufficiali annunciate. Kosta Runjaic ha deciso di schierare Yildiz come falso 9, mentre Boga partirà dal primo minuto. Luciano Spalletti ha invece optato per una formazione diversa, confermando le scelte fatte prima del calcio d’inizio. La partita si gioca allo stadio di Udine e sarà trasmessa in diretta.

Le scelte di Kosta Runjaic e Luciano Spalletti in vista del match di questa sera (20.45) tra Udinese e Juventus. I bianconeri non recuperano Vlahovic, ma Milik sarà in panchina: in campo dal 1' Yildiz al centro dell'attacco, supportato da Conceicao, Mckennie e Boga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz falso 9, Boga dal 1': Udinese-Juventus, le probabili formazioni Articoli correlati Juve, Spalletti pensa a Boga dal 1': David a rischio, Yildiz falso nove?Luciano Spalletti ha trovato la quadra, ma la sua Juventus non è immutabile, tutt'altro. Udinese vs Juventus, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Una selezione di notizie su Yildiz falso 9 Boga dal 1' Udinese... Temi più discussi: Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga; Spalletti può cambiare totalmente l'attacco della Juve: panchina anche per David in attesa di Vlahovic; Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus; Dove vedere Udinese-Juventus: canale tv, diretta streaming, formazioni. Juventus, Yildiz centravanti contro l’Udinese: Spalletti cambia l’attaccoJuventus, Yildiz centravanti contro l’Udinese: Spalletti cambia l’attacco Contro l’Udinese sarà Kenan Yildiz il riferimento offensivo della Juventus. tuttojuve.com Sky - Le ultime pre Udinese-Juventus: Yildiz falso nueve, Ehizibue favorito su Solet. Milik dovrebbe tornare tra i convocatiDomani sera andrà in scena Udinese-Juventus, valevole per la 28ª giornata di campionato. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, per i padroni di casa Ehizibue favorito ... tuttojuve.com Udinese-Juventus: tutte le info per non perdere la partita La Serie A ci regala un altro grande appuntamento con un match tutto da seguire: Udinese contro Juventus. Se siete appassionati di calcio, questo scontro promette emozioni e tanto spettacolo in cam - facebook.com facebook La probabile formazione di #Spalletti per #Udinese- #Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz x.com