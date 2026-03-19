Sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45 si gioca Juventus-Sassuolo, una partita valida per il campionato. La Juventus punta a ottenere la terza vittoria consecutiva in stagione nel match in casa, mentre il Sassuolo affronta una settimana difficile e cerca di migliorare il proprio rendimento. Le formazioni sono state annunciate e si attendono pronostici e quote.

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nel match casalingo contro il Sassuolo, in programma sabato sera, per confermarsi in ripresa dopo il momento negativo. I bianconeri, reduci da due successi senza subire gol contro Pisa e Udinese, continuano l’assalto al quarto posto che é occupato attualmente dal Como. I numeri in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Sassuolo (sabato 21 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Settimana difficile per gli ospiti

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