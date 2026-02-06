Juventus-Lazio domenica 08 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Difficile che segnino gli ospiti

Domenica sera all’Allianz Stadium, la Juventus riceve la Lazio in una sfida importante. I bianconeri vogliono dimenticare subito l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta e mettere punti in cascina. La Lazio, invece, cerca di reagire dopo un periodo difficile. Il calcio d’inizio è alle 20:45 e le quote sembrano favorire i padroni di casa, anche se il pronostico resta aperto. Per ora, tutto lascia pensare che sarà una partita combattuta, con poche chance per gli ospiti di segnare.

