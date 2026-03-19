Sabato sera alle 20:45 si gioca Juventus-Sassuolo, una partita valida per il campionato di calcio. La Juventus punta a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, mentre il Sassuolo arriva all’appuntamento con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker.

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nel match casalingo contro il Sassuolo, in programma sabato sera, per confermarsi in ripresa dopo il momento negativo. I bianconeri, reduci da due successi senza subire gol contro Pisa e Udinese, continuano l’assalto al quarto posto che é occupato attualmente dal Como. I numeri in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Sassuolo (sabato 21 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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