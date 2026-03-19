Juventus mercato a zero | Senesi Goretzka Kessiè Lewandowski…

Nel mercato attuale, la Juventus sta valutando diverse opportunità di acquisto a parametro zero. Tra i nomi sul tavolo ci sono Senesi, Goretzka, Kessiè, Lewandowski e Bernardo Silva. La società sta monitorando le trattative e le possibilità di ingaggiare questi calciatori senza sborsare cifre per il cartellino. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che si sviluppano di giorno in giorno.

Senesi, Goretzka, Kessiè, Lewandowski. Il punto sulle trattative a parametro zero per Senesi, Kessiè, Goretzka, Robert Lewandowski e Bernardo Silva. Romeo Agresti parlato delle piste che sta seguendo la Juventus. I contatti per #Senesi vanno avanti, offerta già fatta, non è la più alta, ma si sta continuando a parlare L'articolo Juventus, mercato a zero: Senesi, Goretzka, Kessiè, Lewandowski. proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, mercato a zero: Senesi, Goretzka, Kessiè, Lewandowski… Articoli correlati Juventus, un mercato a parametro zero: da Senesi a LewandowskiRomeo Agresti a 2TALKS ha fatto il punto sul mercato dei parametri zero della Juventus in vista dell’estate, da Lewandowski a Bernardo Silva. Roma, riecco Senesi: duello di mercato con la Juventus per l’argentinoRitorno di fiamma improvviso a Trigoria per un profilo mai realmente uscito dai radar: la Roma ha riallacciato i contatti per Marcos Senesi. Altri aggiornamenti su Juventus mercato a zero Senesi Goretzka... Temi più discussi: Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham; Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zero; Instant Juve, mercato da Scudetto: il sogno che Spalletti può trasformare in realtà; Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero. Juventus, Comolli si trasforma in Marotta: da Bernardo Silva a Goretzka, comincia la caccia al parametro zeroCalciomercato Juventus, Comolli si trasforma in Marotta: da Bernardo Silva a Goretska, comincia la caccia al parametro zero ... sport.virgilio.it Svolta Juventus: 4 colpi a parametro zero, c’è anche PellegriniIl mercato della Juventus 2026/2027 è già pronto a entrare nel vivo, attenzione ai piani della società bianconera, ... fantamaster.it Dybala, certi amori non finiscono… Paulo divorzia dalla Roma a fine stagione, i tifosi della Juve sognano #Tuttosport #Juventus #Dybala - facebook.com facebook #Spinazzola obiettivo della #Juventus: è in scadenza col #Napoli, si lavora all'eventuale ritorno x.com