Andrà a finire che non avremo più il diritto di criticare gli arbitri italiani, perché al confronto di quello che ha fatto ieri il portoghese Pinheiro, gli errori dei nostri sono delle barzellette. Intendiamoci: per spiegare l’uscita della Juventus dalla Champions League, tra gli applausi dei tifosi che hanno capito, non basta il fischietto lusitano, che pure ieri ha messo un marchio preciso alla partita, con l’espulsione di Kelly all’inizio del secondo tempo e una pantomima che a saperla leggere, dice moltissimo. Perché Pinheiro già aveva espulso il difensore con un secondo giallo per un contatto involontario su un avversario, non pago è andato a rivederlo al Var per dargli il rosso diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juve si ferma col rosso. In dieci sfiora l’impresa. Osimhen lancia il Gala

Leggi anche: Kelly, rosso da incubo: la Juve in 10 col Gala dall'inizio del secondo tempo

Prandelli: «Juve, col Gala impresa possibile… Scommetterei una pizza. Ma in Champions ci andrà il Como»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Temi più discussi: La Fiorentina ferma il Milan, la Juventus ne approfitta e torna da sola in vetta; Udinese, si ferma Solet: tempi di recupero di due settimane, può rientrare con la Juve; Juventus, Kenan Yildiz si ferma per un problema al polpaccio, stop precauzionale pre-Galatasaray; Il Modena non si ferma più.

La Juve si ferma col rosso. In dieci sfiora l’impresa. Osimhen lancia il GalaPartita condizionata dall’ingiusta espulsione di Kelly, la Signora va sul 3-0 con Locatelli, Gatti e McKennie ma crolla nei supplementari ed è fuori. sport.quotidiano.net

Juve is red-carded. They nearly pull off a feat with ten men. Osimhen launches the Gala.The match was conditioned by Kelly's unjust expulsion. The Lady went up 3-0 with Locatelli, Gatti and McKennie but collapsed in extra time and was out. sport.quotidiano.net

DISASTRO UEFA-JUVE, ANNUNCIO SHOCK Chinè non si ferma, arrivano sanzioni per la società, la decisione del CONI e UEFA: https://blstg.news/e2qF/ - facebook.com facebook

RASSEGNA STRAMBA 24-2-2026 Si lamentano tutti Arbitri, problema da risolvere Ma intanto ha pagato la Juve La UEFA ferma PRESTIANNI mentre la FIGC non ha fermato Bastoni... #Juventus #rassegnastramba #uefa #figc youtu.be/7kvPZJm4vq x.com