Due gialli in pochi minuti Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

Martedì 17 febbraio, durante la partita tra Galatasaray e Juventus, il difensore bianconero Cabal ha ricevuto due cartellini gialli in pochi minuti, provocando la sua espulsione e lasciando la squadra in dieci uomini. La decisione è arrivata dopo un intervento falloso e una proteste, che hanno acceso la tensione sul campo e cambiato gli equilibri della sfida. Cabal, entrato nella ripresa, ha rischiato il rosso subito, e alla fine ha lasciato i compagni a giocare con un uomo in meno.

(Adnkronos) – Cabal espulso in Galatasaray-Juventus. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore bianconero, entrato nella ripresa della sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, ha rimediato due cartellini gialli in pochi minuti, lasciando i suoi in 10 per il finale di partita. Ma cos'è successo a Istanbul? Accade tutto tra il 59' e il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Galatasaray Juve 3-2 LIVE: espulso Cabal!Il difensore del Galatasaray, Cabal, è stato espulso durante la partita contro la Juve, che si è conclusa con un punteggio di 3-2. Espulso Cabal in Galatasaray Juve, ingresso da incubo per il difensore bianconero: si complica la sfida della Vecchia SignoraCabal è stato espulso durante la partita tra Galatasaray e Juve, a causa di un fallo ingenuo al 22° minuto. Galatasaray - Juventus | UCL #2003 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Saipi nel finale salva il pareggio; Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Capodanno cinese, oggi inizia l’anno del ‘Cavallo di Fuoco’; Lazio-Atalanta, Sacchi continua la sua crescita. Giusto il rigore. Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus(Adnkronos) - Cabal espulso in Galatasaray-Juventus. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore bianconero, entrato nella ripresa della sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, ha rimed ... msn.com Juventus, doppio giallo per Cabal in 9 minuti: cos’è successoLa Juventus resta (di nuovo) in inferiorità numerica. Pochi giorni dopo l’espulsione di Kalulu nel derby d’Italia, la scena si ripete anche al RAMS Park. Questa volta il protagonista è Cabal, che dopo ... gianlucadimarzio.com Primo tempo vibrante a Istanbul: la #Juventus chiude in vantaggio per 1-2 sul campo del #Galatasaray grazie alla doppietta di un super #Koopmeiners. #Juventusnews24 facebook #Galatasaray 5-2 #Juventus : Sacha Boey! #GalatasarayJuve #GSvJUVE #GALJUV #Calcio #UCL x.com