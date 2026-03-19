Juve segnali da Kolo Muani | vuole tornare In porta Allisson obiettivo numero uno

Randal Kolo Muani ha fatto capire di voler tornare alla Juventus, mentre in porta il club punta forte su Allisson come obiettivo principale. La situazione si sta delineando con segnali concreti che indicano una volontà di rafforzamento. La società bianconera sta monitorando attentamente le mosse dei giocatori e le eventuali opportunità di mercato. La finestra di mercato si avvicina e le decisioni potrebbero essere già a buon punto.

Torino, 19 marzo 2026 – Randal Kolo Muani manda un segnale, la Juve è pronta a coglierlo. L’attaccante francese, che aveva impattato alla grande a gennaio 2025 quando sbarcò in bianconero, è finito in estate al Tottenham in prestito e la sua stagione non è decollata, così la decisione sembra presa: a giugno saluterà la Premier. Il centravanti vorrebbe tornare in Italia e la Juventus già a gennaio 2026 ci aveva pensato, ma gli Spurs si erano opposti e così alla Continassa si scelse di prendere un vice Kenan Yildiz, contrattualizzando Jeremie Boga. In estate, però, le cose potrebbero profondamente cambiare, anche andando a toccare Jonathan David, che la Juve dovrebbe sacrificare per prendere una nuova punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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