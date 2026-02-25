Perin o Di Gregorio? Chi gioca in Juve Galatasaray | la scelta di Spalletti dovrebbe ricadere su questo portiere Ultimissime novità

Verso Juve Galatasaray di questa sera, mister Spalletti ha scelto chi far partire titolare tra i pali tra Perin e Di Gregorio. Le ultime novità. La Juve si prepara a una notte decisiva in Europa con una novità sostanziale nella formazione iniziale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti, ha deciso di affidare la porta a Mattia Perin. Il portiere prenderà il posto di Michele Di Gregorio. CONTINASSA JUVE LIVE La decisione del tecnico mira a proteggere il titolare da ulteriori tensioni dopo le recenti critiche. Luciano Spalletti ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica, sottolineando che quando si subisce una rete la colpa non è mai di un singolo, ma di un collettivo che non difende correttamente. L’ex portiere del Monza siederà dunque in panchina nel decisivo match con il Galatasaray per ricaricare le energie mentali. Questa sera, in una sfida senza appello, il club punta sulla sicurezza del suo secondo per blindare il reparto arretrato e chiamare a raccolta l’intero stadio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Perin titolare in Juve Galatasaray? Spalletti riflette sul possibile cambio in porta per la sfida di Champions: le ultimissimePerin potrebbe essere titolare contro il Galatasaray, perché la Juventus valuta un cambio tra i pali.

Di Gregorio lascia la Juve? Il futuro del portiere è in bilico: la società bianconera pensa a questo estremo difensore. Le novitàIl futuro di Di Gregorio alla Juventus è ancora incerto.

Temi più discussi: Di Gregorio o Perin, chi è il portiere titolare della Juventus? Le parole di Spalletti e la scelta tra i pali bianconeri; Spalletti alla vigilia di Juventus-Galatasaray: Gioca Di Gregorio o Perin? Valuteremo per mettere meno in difficoltà tutti; Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin.

Juventus, Perin o Di Gregorio: la decisione sulla gerarchia portieriDi Gregorio o Perin, chi sarà il portiere titolare della Juventus in vista dell'ultima parte di campionato? Nonostante il ... fantamaster.it

Il prodotto del vivaio Daffara o il ciociaro Palmisani. Chi sarà il prossimo dodicesimo della Juve?Le recenti prestazioni negative di Michele Di Gregorio e il probabile addio di Mattia Perin in estate spingono la Juventus a cercare nuovi portieri a. tuttomercatoweb.com

#Juve, la probabile formazione contro il Galatasaray: Spalletti prova l'impresa così x.com

La probabile formazione per #JuveGalatasaray: #Perin tra i pali con la coppia #Gatti #Kelly e i terzini #Kalulu e #McKennie In mediana #Thuram e #Locatelli a fare diga a centrocampo, con la qualità di #Koopmeiners tra le linee In attacco #David unic - facebook.com facebook