Perin Genoa svolta definitiva nel futuro del portiere bianconero corteggiato dal Grifone | la Juve ha preso questa decisione! Ultimissime

La Juventus ha comunicato il rifiuto dell’offerta ufficiale del Genoa per il portiere Perin, confermando la fine della trattativa. Il giocatore aveva già raggiunto un accordo con il club ligure, ma la decisione dei bianconeri rappresenta una svolta nel futuro del portiere. La situazione si definisce definitivamente, lasciando aperte nuove possibilità per il suo percorso professionale.

Perin Genoa, stop alla trattativa: i bianconeri comunicano il rifiuto dell’offerta ufficiale, il portiere aveva già l’intesa con i liguri. La lunga telenovela di mercato che ha tenuto banco nelle ultime settimane sembra essere giunta al suo epilogo definitivo, spegnendo i sogni di gloria dei tifosi liguri e blindando, di fatto, la porta bianconera per il resto della stagione. La storia tra Perin e la Juve continuerà senza scossoni, nonostante le fortissime sirene provenienti dalla Lanterna. Secondo quanto rivelato in queste ultimissime ore dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la società torinese ha preso una posizione formale e irremovibile, comunicando ufficialmente alla dirigenza del Genoa che l’estremo difensore non lascerà Torino nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

