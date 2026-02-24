Juve Galatasaray rimonta possibile? Cosa dice la storia della Champions League

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray, a causa di un secondo tempo in cui gli avversari sono riusciti a ribaltare il risultato. La squadra turca ha segnato due gol in rapidi passaggi, sfruttando errori difensivi juventini. La partita ha acceso i dubbi sulla possibilità di una rimonta, dato che poche squadre sono riuscite a recuperare uno svantaggio simile nella storia della Champions League. La Juventus ora deve trovare la forza di reagire.

. I bianconeri cercheranno di fare l'impresa allo Stadium. Domani sera l'Allianz Stadium si trasformerà nel teatro di una sfida ai limiti dell'impossibile: la Juventus di Luciano Spalletti dovrà scalare il suo personale Everest per ribaltare il 5-2 incassato a Istanbul contro il Galatasaray. Un'impresa che appare oggi ancora più impervia data la fragilità mostrata dai bianconeri nelle ultime uscite, ma che trova linfa vitale nei precedenti storici della competizione. Se si guarda al passato recente della "Signora", il pensiero corre inevitabilmente alla stagione 201819.