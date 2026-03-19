Juve Di Gregorio via in prestito con diritto di riscatto | le ultime

In casa Juventus si discute della situazione di Di Gregorio, che sta per partire in prestito con diritto di riscatto. La società ha deciso di cedere il giocatore, che finora non ha soddisfatto le aspettative, e le trattative sono in corso. La decisione riguarda il trasferimento temporaneo e la possibilità di acquistarlo in modo definitivo in futuro.

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Di Gregorio che ha fin qui deluso le aspettative: ecco le ultime. Attraversa un pessime momento di forma e nell’ultimo periodo Michele Di Gregorio ha perso posizioni nelle gerarchie di Spalletti, che continua a preferirgli Perin come numero 1 della Juventus. L’ex portiere del Monza, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, potrebbe fare le valigie al termine della stagione in corso. Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe decisa a privarsene in caso di proposte da 10-15 milioni di euro per evitare minusvalenze, ma occhio alle sorprese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Di Gregorio via in prestito con diritto di riscatto: le ultime Articoli correlati Leggi anche: Vendetta Juve per Mateta: affare in prestito con diritto di riscatto Leggi anche: Juve, si avvicina En-Nesyri: ipotesi prestito con diritto di riscatto Approfondimenti e contenuti su Juve Di Gregorio via in prestito con... Temi più discussi: Di Gregorio? Non poi così tanti disastri. Spalletti ti entra in testa, con la Juve un derby; Che fine ha fatto Di Gregorio? Cosa succede con Perin e come gestire la situazione al fantacalcio; Spalletti ha scelto la sua Juventus per giocarsi il quarto posto: Boga promosso, Cabal e Openda ormai fuori dal progetto, Di Gregorio ha perso il posto?; Juventus, Di Gregorio in panchina definitivamente? Chi giocherà tra lui e Perin in porta per il resto della stagione. Juventus, rebus portieri: Corsport: Perin verso la permanenza, Di Gregorio in uscitaIl Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in casa Juventus in vista della prossima stagione. Mattia Perin appare destinato a proseguire la sua esperienza in bianconero, dopo ... tuttojuve.com Calciomercato Juve, dilemma portieri: quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione. Gli aggiornamentiCalciomercato Juve, il rebus dei portieri si avvicina alla risoluzione: Perin verso la conferma mentre Di Gregorio si appresta a dire addio Il futuro della porta bianconera è uno dei temi più caldi al ... juventusnews24.com #Calciomercato #Juve La decisione su #David e #Openda - facebook.com facebook "Solo uno come Buffon, ma la #Juve si è mossa tardi. Perin, Di Gregorio o mercato Scelga Spalletti" x.com