La Juventus si sta preparando ad accogliere Yousse En Nesyri come possibile nuovo attaccante. L'operazione, ancora in fase di definizione, prevede un prestito con diritto di riscatto. La trattativa sembra in fase avanzata e si attende presto un aggiornamento ufficiale. En Nesyri potrebbe così rafforzare il reparto offensivo dei bianconeri nella seconda metà della stagione.

Torino, 23 gennaio 2026 – La Juventus si avvicina al suo nuovo centravanti. Yousse En Nesyri è oggi a un passo dalla Vecchia Signora. L’imbuto della scelta si è stretto attorno alla punta marocchina del Fenebahce, viste le alte valutazioni fatte dal Crystal Palace per Jean Philippe Mateta e la concorrenza in Premier League dell’Aston Villa. Dalla Continassa, allora, è partita una chiamata verso Istanbul e stavolta c’è una apertura significativa che avvicina sensibilmente En Nesyri ai colori bianconeri. L’innesto di una prima punta, inoltre, sembra chiudere la porta all’arrivo di un vice Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, si avvicina En-Nesyri: ipotesi prestito con diritto di riscatto

Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioniIl Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.

Dal Bayern alla Juve in prestito con diritto di riscatto: i dettagliLa Juventus continua a muoversi sul mercato, rafforzando il proprio organico con operazioni in prestito con diritto di riscatto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Juventus: Mateta si avvicina, ballano solo 2 miilioni. Napoli: è caccia a Daniel Maldini mentre Lang va al Galatasaray; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; #Juventus-Napoli si avvicina: gli azzurri hanno vinto 3 degli ultimi 4 incontri e tutti per 2 a 1 (Tuttosport) L' 1-1 è invece il risultato che si è verificato più spesso: è stato infatti il finale di ben 22 incontri. Il #Napoli, in Serie A, è reduce dalla vittoria sul #Sassuolo m; Buffon: 'Con Spalletti si intravede qualcosa di importante'.

Juventus, En-Nesyri si avvicina: sorpassato anche il NapoliSembrava diretto al Napoli, invece ora è la Juventus in pole position. Secondo quanto riportato da Sky Sport , En-Nesyri è vicinissimo ai bianconeri che ora lavorano alla quadratura del cerchio con il ... fantacalcio.it

En Nesyri, pronto il contrattoEn-Nesyri alla Juventus: contratto pronto, trattativa in chiusura con il Fenerbahçe, lo riporta Corsport. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina concretamente ... tuttojuve.com

La #Juve ora crede nel colpo in attacco! #EnNesyri si avvicina dopo il blitz di #Ottolini x.com

La Juve ora crede nel colpo in attacco! En-Nesyri si avvicina dopo il blitz di Ottolini facebook