Jovanotti scopre un talento calabrese su Instagram e lancia l’invito dal palco del Jova Summer Party

Durante il Jova Summer Party, Jovanotti ha condiviso di aver scoperto, grazie a Instagram, il talento calabrese di Francesco Giannini. Attraverso una sua interpretazione in dialetto di

A volte l’algoritmo sa essere generoso. È quello che racconta Jovanotti in un post su Instagram, dove confessa di aver scoperto per caso Francesco Giannini, musicista calabrese, grazie a una versione in dialetto di "So solo che la vita". Un colpo di fulmine musicale, nato nello scroll quotidiano, che si trasforma subito in un invito pubblico. Il cantautore annuncia infatti che per la data del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

