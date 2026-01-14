Jovanotti scopre un talento calabrese su Instagram e lancia l’invito dal palco del Jova Summer Party
Durante il Jova Summer Party, Jovanotti ha condiviso di aver scoperto, grazie a Instagram, il talento calabrese di Francesco Giannini. Attraverso una sua interpretazione in dialetto di
A volte l’algoritmo sa essere generoso. È quello che racconta Jovanotti in un post su Instagram, dove confessa di aver scoperto per caso Francesco Giannini, musicista calabrese, grazie a una versione in dialetto di "So solo che la vita". Un colpo di fulmine musicale, nato nello scroll quotidiano, che si trasforma subito in un invito pubblico. Il cantautore annuncia infatti che per la data del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Jovanotti lancia il Jova Summer Party: «Le spiagge? Eravamo nel giusto, ma le polemiche mi hanno ferito. Ora festeggio i sessant'anni al Sud, dove la musica dal vivo non arriva»
Leggi anche: Jovanotti annuncia il Jova Summer Party 2026: le date
Jovanotti scopre un talento calabrese su Instagram e lancia l’invito dal palco del Jova Summer Party - È quello che racconta Jovanotti in un post su Instagram, dove confessa di aver scoperto per caso Francesco Giannini ... gazzettadelsud.it
Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Jovanotti" con "Ciao mamma" dal disco "Giovani Jovanotti" (Mercury Records) del 1990 SINTONIZZATEVI su Radio Nonsolosuoni per un viaggio musicale straordinario alla scoperta di una leggenda della musica facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.