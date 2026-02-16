Jovanotti a Montesilvano per presentare la tappa del Summer Party | Adoro Dean Martin VIDEO-FOTO
Jovanotti ha visitato Montesilvano per presentare una tappa del suo Summer Party, dopo aver scoperto che Dean Martin era nato proprio in questa città. Durante il concerto, ha iniziato ad ascoltare le note di
Prima il sopralluogo nell'area che ospiterà il concerto, poi l'iniziativa al Pala Dean Martin: "Sarà un vero festival, con ospiti internazionali e italiani". Appuntamenti il 12 agosto alla Music Arena È salito sul palco accennando le note di "That's amore" e ha affermato "io adoro Dean Martin" non appena scoperto che il cantante e attore era originario di Montesilvano. Con i suoi calzini a pois bianchi e rossi e il suo berretto rosa, Jovanotti è stato protagonista nella città adriatica per presentare la seconda tappa del Jova Summer Party 2026 - L'arca di Lorè, che si svolgerà il 12 agosto nella 'Music Arena' di via Inghilterra.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nel Pala Dean Martin il "Concerto del nuovo anno" del Comune di Montesilvano
Il 3 gennaio 2026 alle ore 21:00, nel Pala Dean Martin di Montesilvano, si svolgerà la terza edizione del “Concerto del nuovo anno” organizzato dal Comune.
Jovanotti scopre un talento calabrese su Instagram e lancia l’invito dal palco del Jova Summer Party
Durante il Jova Summer Party, Jovanotti ha condiviso di aver scoperto, grazie a Instagram, il talento calabrese di Francesco Giannini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
