Sono così dispiaciuta che tu non abbia una figlia adolescente stai benissimo di fianco a lei | la stoccata di Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence “trolla” Leonardo DiCaprio. I fan statunitensi dei due attori si sono scatenati sui social nel commentare l’ultima puntata di Actors on actors, una rubrica di Variety di grande successo pubblicata settimanalmente negli ultimi mesi. Nella puntata di chiusura con protagonista la Lawrence e DiCaprio seduti su una poltrona, uno di fronte all’altro, le due star hanno discusso delle loro ultime interpretazioni, lui per Una battaglia dopo l’altra, lei per Die my love, e più in generale del mestiere dell’attore. Dopo aver lavorato ai fianchi DiCaprio con la sua consueta ironia la 35enne star di Il lato positivo ha lanciato una frecciatina al collega riguardo la sua mania di avere fidanzate sotto i 25 anni nella vita e avere interpretato il papà di un’adolescente nell’ultimo film di P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

