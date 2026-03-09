Jeans Department 5 ‘Skeith’ | Slim Fit tessuto e abbinamenti

Jeans Department 5 ‘Skeith’ presenta un modello slim fit realizzato in tessuto di qualità, pensato per un abbinamento versatile. La collezione si distingue per dettagli curati e linee pulite, adatte a diverse occasioni di abbigliamento. La linea include vari abbinamenti di tessuti e colori, offrendo opzioni per uno stile semplice e moderno. Sono inclusi anche link di affiliazione che permettono di acquistare i prodotti.