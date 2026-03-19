Jannik Sinner quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefono

Da liberoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si affaccia sempre più spesso sui palcoscenici internazionali, non solo per i risultati sportivi ma anche per i contatti che ha stabilito nel corso degli anni con importanti figure dello sport globale. Tra i numeri nella sua rubrica telefonica ci sono tre nomi particolarmente rilevanti, che testimoniano la sua presenza in un circuito molto più ampio di quello tennistico.

Jannik Sinner continua a vivere una dimensione ormai pienamente internazionale, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i rapporti costruiti negli anni con grandi protagonisti dello sport mondiale. Pur mantenendo il suo stile riservato e lontano dai riflettori, il numero uno italiano è stato coinvolto in un curioso gioco tra tennisti: indicare i nomi più prestigiosi presenti nella rubrica del proprio telefono. La risposta è arrivata senza esitazioni: Novak Djokovic, Gigio Donnarumma e Kylian Mbappé. Tre nomi che raccontano bene il livello delle relazioni coltivate da Sinner fuori dal circuito. Con Mbappé il legame nasce da una stima reciproca consolidata nel tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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