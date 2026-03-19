Jannik Sinner si affaccia sempre più spesso sui palcoscenici internazionali, non solo per i risultati sportivi ma anche per i contatti che ha stabilito nel corso degli anni con importanti figure dello sport globale. Tra i numeri nella sua rubrica telefonica ci sono tre nomi particolarmente rilevanti, che testimoniano la sua presenza in un circuito molto più ampio di quello tennistico.

Jannik Sinner continua a vivere una dimensione ormai pienamente internazionale, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i rapporti costruiti negli anni con grandi protagonisti dello sport mondiale. Pur mantenendo il suo stile riservato e lontano dai riflettori, il numero uno italiano è stato coinvolto in un curioso gioco tra tennisti: indicare i nomi più prestigiosi presenti nella rubrica del proprio telefono. La risposta è arrivata senza esitazioni: Novak Djokovic, Gigio Donnarumma e Kylian Mbappé. Tre nomi che raccontano bene il livello delle relazioni coltivate da Sinner fuori dal circuito. Con Mbappé il legame nasce da una stima reciproca consolidata nel tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefono

Articoli correlati

Sinner si presta al gioco sui numeri più importanti che ha in rubrica facendo tre nomi famosissimiSinner svela i suoi contatti telefonici più famosi: l'amicizia con Donnarumma, la stima per Mbappé e il legame speciale con Djokovic.

I numeri e i profili di due boss nella rubrica di Maria Rosaria Boccia, lo strano furto al negozio del fratello dopo le chat con Ranucci: i precedenti in famigliaÈ dalla rubrica telefonica e dei rapporti sui social di Maria Rosaria Boccia che emergono nuovi dettagli controversi contenuti negli atti...

Aggiornamenti e notizie su Jannik Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Indian Wells, Sinner batte Medvedev 7-6; 7-6: è il sesto 1000 nella carriera dell'azzurro; Sinner a Norrie durante l'allenamento di oltre 3 ore: Cancella gli impegni e continuiamo a giocare. Ci stiamo divertendo troppo; Abbiamo visitato (e provato) la palestra per allenare il cervello usata da Jannik Sinner.

Sinner in Australia senza la sua fidanzata Laila: l'assenza in tribuna e quei commenti ironici ai look di JannikJannik Sinner può essere soddisfatto finora del suo percorso agli Australian Open. Nonostante le difficoltà nel match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, è riuscito a qualificarsi per le semifinali ... corrieredellosport.it

Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6: Jannik spreca e perde al quinto set, Djokovic esulta e va in finale con AlcarazLa semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma venerdì 30 gennaio. Il match, che verrà disputato presso la Rod Laver Arena di Melbourne, si giocherà alle 9.30 (ora italiana). corriereadriatico.it

Jannik Sinner non dice “io”. Dice sempre “noi”. Non è solo educazione… è mentalità. Secondo voi è anche questo che lo rende così solido #sinner #atp #sinners #tennis - facebook.com facebook

A pochi passi dal circuito di Miami, Jannik Sinner è tornato a parlare di Kimi Antonelli, lanciando anche un messaggio alla Ferrari "Quello che sta facendo Kimi è incredibile. È un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. x.com