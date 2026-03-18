Sinner si presta al gioco sui numeri più importanti che ha in rubrica facendo tre nomi famosissimi

Sinner ha condiviso i nomi di tre personaggi molto noti con cui ha un rapporto stretto: il portiere Donnarumma, il calciatore Mbappé e il tennista Djokovic. Durante un'intervista, ha parlato dei contatti telefonici con queste figure pubbliche e del rapporto personale che li lega. La conversazione si è concentrata sui nomi più importanti nella sua rubrica e sui legami di amicizia e stima.