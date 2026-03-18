Sinner si presta al gioco sui numeri più importanti che ha in rubrica facendo tre nomi famosissimi
Sinner ha condiviso i nomi di tre personaggi molto noti con cui ha un rapporto stretto: il portiere Donnarumma, il calciatore Mbappé e il tennista Djokovic. Durante un'intervista, ha parlato dei contatti telefonici con queste figure pubbliche e del rapporto personale che li lega. La conversazione si è concentrata sui nomi più importanti nella sua rubrica e sui legami di amicizia e stima.
Sinner svela i suoi contatti telefonici più famosi: l'amicizia con Donnarumma, la stima per Mbappé e il legame speciale con Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Anticipazioni Amici 25, tre allievi al Serale: i nomi e chi ha dovuto cantare tre volteAmici 25: Emiliano, Alex e Michele al Serale, un’Odissea Vocale e le Nuove Dinamiche del Talent Show La venticinquesima edizione di “Amici” di Maria...
“Nessuno ci riuscirebbe, sta facendo qualcosa di incredibile. So quello che ha passato”: Sinner elogia Federica Brignone“Quello che ha fatto e che sta facendo, a prescindere dal risultato, è qualcosa di incredibile.