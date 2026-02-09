Sinner si avvicina | Alcaraz perde punti la classifica Atp è più serrata Nuova sfida per il 2026

La classifica Atp si muove, e Carlos Alcaraz perde qualche punto, aprendo spazi più stretti in vetta. Jannik Sinner non si ferma e si avvicina, pronto a mettere pressione al leader. La corsa per il trono del tennis mondiale si fa più interessante, con il giovane italiano che promette battaglia anche nel 2026.

Sinner All’Inseguimento: Alcaraz Frena, la Classifica Atp Ridisegna le Gerarchie. La classifica mondiale del tennis maschile, aggiornata al 9 febbraio 2026, racconta di un Carlos Alcaraz ancora saldamente al comando, ma di un Jannik Sinner che si avvicina con una determinazione che preannuncia una stagione di duelli epici. L’assenza dello spagnolo all’Atp 500 di Rotterdam ha avuto un impatto immediato, riducendo il suo margine di vantaggio su Sinner a soli 2.850 punti. Un dato significativo, soprattutto considerando la dinamica dei punti da “scartare” nei prossimi mesi. La settimana appena conclusa ha visto emergere anche Felix Auger-Aliassime, che grazie alla vittoria nel torneo di Montpellier ha scalato la classifica fino alla sesta posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

