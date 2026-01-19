j pop manga presenta barbara di go nagai

Chi è Barbara? Una Musa o una strega? Femme fatale e fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti che incrociano la sua strada, ma anche vortice oscuro in cui perdersi per sempre e origine della rovina delle persone che incontra. Go Nagai, il mitico autore di Devilman e UFO Robot Grendizer, rilegge con il suo stile e la sua sensibilità unica il classico di Osamu Tezuka. Barbara di Go Nagai arriva in libreria, fumetteria e presso tutti i rivenditori online per i tipi di J-POP Manga a partire dal 20 gennaio. Quando Yosuke Mikura, un famoso scrittore, incontra per le strade di Shinjuku Barbara, una ragazza abbandonata a sé stessa e con problemi di alcolismo, la sua vita cambia per sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

