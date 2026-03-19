La musica è probabilmente l’arte più popolare al mondo. Più diretta e più emozionale perfino del cinema, questa forma di comunicazione trascende, più di tutte le altre, la logica e la razionalità, guidando verso emozioni stratificate, pure e continuamente cangianti. Una forza espressiva in grado di scuotere il mondo in pochi minuti e che Jeff Buckley, un grandioso cantautore americano, conosceva bene. It’s Never Over, Jeff Buckley di Amy J. Berg si presenta come una dissezione multimediale del lavoro e della vita di Buckley. In un arco narrativo che va dalla sua infanzia fino all’età adulta, il film ripercorre, attraverso interviste e materiale d’archivio (in parte inedito), la crescita di un interprete chiave degli anni ’90 e di quella generazione che, ben presto, avrebbe dovuto fare i conti con la propria sofferenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - It’s Never Over, Jeff Buckley: l’angelo perduto di una generazione

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It's Never Over, Jeff Buckley | Official Trailer | HBO

Una selezione di notizie su Never Over

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JEFF BUCKLEY It’s Never Over al cinemaArriva nelle sale italiane come evento speciale, solo il 16, 17, 18 marzo, a 60 anni dalla nascita, IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY, diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg e co-prodotto da B ... newsic.it

Top10 18/3/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 IT'S NEVER OVER €81611 2 UN BEL GIORNO €61214 3 REMINDERS OF HIM €59652 4 JUMPERS €57685 5 IL BENE COMUNE €52670 6 BARRY LYNDON €50221 7 HAMNET €36988 8 CIME TEMPESTOSE €22 x.com

Fatevi e un regalo e correte al cinema a vedere "It's never over", il documentario su Jeff Buckley. In programmazione fino a questa sera Il cantautore più forte della storia musicale contemporanea: voce, talento, anima. Ho apprezzato molto il racconto, che ha - facebook.com facebook